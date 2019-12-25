В Die Zeit высмеяли заявления Зеленского на саммите о "возвращении" Крыма

В ФРГ считают, что Крым останется российской территорией.

Немецкие читатели Die Zeit высмеяли заявления Зеленского на саммите о "возвращении" Крыма. Издание разместило материал о проведенном Киевом мероприятии, призванном восстановить контроль над полуостровом. В комментариях такой форум жители ФРГ назвали "коллективным отрицанием реальности". Цитаты пользователей издания публикует телеканал "360".

Пользователи Die Zeit назвали обещания Украины вернуть себе Крым несерьезными. Они полагают, что саммит нужен для внутриполитической пропаганды в стране. Читатели заметили, что военный потенциал Киева слишком слаб, чтобы решать вопрос силовыми методами.

При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант. заметил Zweispruch

Euromongo all stars заметил, что Владимир Зеленский не растерял своего мастерства в шутках, имея в виду возвращение Крыма в состав Украины. В Германии заметили, что жители региона самостоятельно сделали свой выбор во время референдума в 2014 году, а поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле населения полуострова.

Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется. пользователь Benutzername_008

Напомним, что во время саммита президент Украины Владимир Зеленский объявил об "обратном отсчете времени деоккупации Крыма". Политик раскритиковал Москву за то, что за семь лет она превратила регион в неблагополучную военную базу. Остальные участники саммита согласились с его словами и призвали коллег исключить "легализацию аннексии" территории.

СК РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма.

Фото: Офіс Президента України