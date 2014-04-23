СК РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма

В России обвинили Украину в преступлении по статье 358 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма со стороны Киева. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. расследование ведется по статье 358 УК РФ. По версии следствия, Украина перекрыла населению полуострова доступ к воде из Северо-Крымского канала после воссоединения полуострова с РФ.

Неустановленные лица, находящиеся на территории Украины, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

В СК напомнили, что на территории Херсонской области была построена дамба, при помощи которой с 26 апреля 2014 года Украина перекрыла Крыму доступ к воде. За экоцид причастным лицам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Петренко заметила, что отсутствие водоснабжения сказывается на состоянии сельскохозяйственных земель, влечет за собой изменения в экосистеме залива Сиваш, биоразнообразии региона. За шесть лет соленость Сиваша выросла втрое. Популяции практически всех видов животного мира сократились. В том числе речь идет о видах, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы.

СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае.

Видео: YouTube / Следственный комитет РФ