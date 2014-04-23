СК начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае

Спасатели ищут четырех человек в Солнечном районе.

Следственный комитет России начал проверку после пропажи туристов в Хабаровском крае. Об этом рассказала старший помощник главы регионального СК РФ по информационному взаимодействию Дарья Немцева. Чиновница уточнила, что группа путешественников, включая несовершеннолетнего ребенка, перестали выходить на связь во время заплыва на байдарках. Ранее пропавшие неоднократно сплавлялись по рекам. Они имеют при себе провизию и одежду.

СК по городу Амурску СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка. Дарья Немцева, официальный представитель СК РФ

Напомним, что люди пропали в Солнечного районе. Четыре человека сплавлялись по реке Горин. Они должны были выйти на связь 22 августа. Туристы - пожилые супруги и мужчина с ребенком вышли в турпоход еще 12 августа. В том регионе отсутствует мобильная связь, а спутникового телефона у них нет. Сотрудники полиции обратились в МЧС за помощью в предоставлении спецтехники и снаряжением. Ведутся поисковые мероприятия.

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Фото: Следственный комитет России