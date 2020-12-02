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Из квартиры на Луначарского вынесли антиквариат и бытовую технику стоимостью более миллиона
Сегодня, 9:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры на Луначарского вынесли антиквариат и бытовую технику стоимостью более миллиона

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Из квартиры пропали 20 антикварных монет, стиральная машина, кофеварка, соковыжималка, напольный вентилятор, диван.

Из квартиры на проспекте Луначарского неизвестные вынесли антикварные монеты и технику общей стоимостью более миллиона рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Москвы. Она сообщила, что в период с 24 июля по 19 августа неизвестные проникли в двухкомнатную квартиру дома по проспекту Луначарского. Из квартиры пропали 20 антикварных монет, стиральная машина, кофеварка, соковыжималка, напольный вентилятор, диван. Сумма ущерба 1 118 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее из магазина на Удельном мужчина с ножом вынес Nutella и авокадо.

Фото: pexels

Теги: кража, луначарского
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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