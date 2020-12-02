Из магазина на Удельном мужчина с ножом вынес Nutella и авокадо

По подозрению в совершенном преступлении задержан 24-летний гражданин Кыргызстана.

На Удельном проспекте из сетевого магазина мужчина с ножом украл товаров почти на 1,5 тысячи рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным полиции, неизвестный мужчина взял со стеллажа две пасты Nutella, четыре пачки кофе и авокадо. Угрожая ножом директору магазина и менеджеру по безопасности, он скрылся с места. Сумма ущерба 1 487 рублей.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 24-летний гражданин Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело.

В начале августа мужчина вынес 1,4 млн рублей из квартиры таксиста в Красносельском районе.

Фото: pexels