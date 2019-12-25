Мужчина вынес 1,4 млн рублей из квартиры таксиста в Красносельском районе

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Полиция в Петербурге задержала 30-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на 40-летнего жителя Красносельского района. По данным ГУ МВД по городу и области, 2 августа в полицию поступило сообщение о том, что к пострадавшему в квартиру ворвались двое неизвестных – угрожая пистолетом, они похитили у него из сейфа 1,4 млн рублей и "шестой" iPhone.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело, а 7 августа у дома 1 по проспекту Володарского по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый мужчина.

По данным Piter.tv, ЧП произошло в ЖК "Солнечный город", а пострадавший работал таксистом.

Ранее из квартиры пенсионера на Комендантском проспекте неизвестный вынес несколько миллионов рублей и ювелирные украшения.

Фото: Piter.tv