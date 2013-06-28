Из квартиры пенсионера на Комендантском проспекте вынесли почти 3 млн рублей и драгоценности

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража).

Из квартиры пенсионера на Комендантском проспекте неизвестный вынес несколько миллионов рублей и ювелирные украшения. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 6 августа, в полицию обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что в его квартиру проник неизвестный и украл 2,6 млн рублей, а также ювелирные украшения. Весь ущерб составил более 2,8 миллиона рублей. Пенсионер считает, что злоумышленник смог подобрать ключи к замку входной двери от его квартиры.

Ранее мы писали, что пенсионеры, медсестра и предприниматель пытались переписать квартиру в центре Петербурга по поддельным документам.

Фото: Piter.tv