Из квартиры пенсионера на Комендантском проспекте вынесли почти 3 млн рублей и драгоценности

Из квартиры пенсионера на Комендантском проспекте неизвестный вынес несколько миллионов рублей и ювелирные украшения. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В пятницу, 6 августа, в полицию обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что в его квартиру проник неизвестный и украл 2,6 млн рублей, а также ювелирные украшения. Весь ущерб составил более 2,8 миллиона рублей. Пенсионер считает, что злоумышленник смог подобрать ключи к замку входной двери от его квартиры.
Ранее мы писали, что пенсионеры, медсестра и предприниматель пытались переписать квартиру в центре Петербурга по поддельным документам.
Фото: Piter.tv
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