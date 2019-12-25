Пенсионеры, медсестра и предприниматель пытались переписать квартиру в центре Петербурга по поддельным документам

Квартира за 6 млн рублей принадлежит другому человеку.

Полиция установила личности мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в сфере недвижимости. Злоумышленники предоставили в МФЦ поддельные документы и пытались переоформить квартиру на улице Достоевского. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Уголовное дело о покушении на мошенничество было заведено еще в октябре 2020-го года, а документы предоставлены в марте того же года.

Предполагается, что организатором был военный пенсионер, проживающий на улице Маршала Тухачевского. Среди активных участников — младшая медицинская сестра одной из инфекционных больниц города, пенсионер и индивидуальный предприниматель.

Мошенники составили фиктивный договор купли-продажи от имени потерпевшего и пытались переписать его квартиру за 6,2 млн рублей на себя. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищении почти трех миллионов рублей под предлогом продажи двух льготных квартир.

Фото: citywalls.ru