В Петербурге полицейские раскрыли мошенничество в сфере недвижимости

Представляясь работниками органа местного самоуправления, они предложили петербурженке приобрести по привлекательной цене две льготные квартиры, якобы стоящие на городском балансе.

В Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищении почти трех миллионов рублей под предлогом продажи двух льготных квартир. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники Угрозыска задержали двоих неработающих мужчин, 34 и 50 лет. Представляясь работниками органа местного самоуправления, они предложили петербурженке приобрести по привлекательной цене две льготные квартиры, якобы стоящие на городском балансе. Женщина передала злоумышленникам 2 миллиона 700 тысяч рублей и 2 тысячи долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

После задержания подозреваемых были проведены обыски по местам их проживания и изъято 100 000 рублей, 3 мобильных телефона, 5 флэш-карт, 5 сим-карт и различная документация.

Также в Петербурге были задержаны подозреваемые в мошенничестве с продажей устройств пожаротушения.

Фото: Piter.TV; МВД