В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с продажей устройств пожаротушения

Они продали пенсионерке прибор стоимостью 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Красногвардейского района задержали двух мужчин, обманувших блокадницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 16 июля обратилась 79-летняя петербурженка. Она рассказала, что днем к ней домой пришли двое молодых мужчин, которые представились сотрудниками коммерческой фирмы, обеспечивающей установку устройств пожаротушения в ее доме. Мужчины рассказали о необходимости приобретения прибора пожаротушения. Они продали пенсионерке прибор за 40 тысяч рублей, что в 5 раз выше рыночной стоимости.

В ходе расследования 18 июля были задержаны 24-летний уроженец Саратовской области и его 23-летний приятель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

По оперативным данным злоумышленники могут быть причастны к целой серии подобных преступлений. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных граждан, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

В скором времени перед судом предстанут мошенники, продававшие ветеранам БАДы под видом лекарств.

Видео: МВД