Перед судом предстанут мошенники, продававшие ветеранам БАДы под видом лекарств

Мошенники таким образом "заработали" 2,5 млн рублей.

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении четверых участников преступной группы, занимавшихся продажей ветеранам БАДов под видом лекарств. Подробности рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские еще в июне 2020 года задержали лидера и участников банды, подозреваемых в серии мошенничеств и краж в отношении пожилых людей. Организатором оказалась 47-летняя женщина, которая привлекла к данному делу свою 29-летнюю дочь, ее 33-летнего сожители и 42-летнюю знакомую.

Под видом представителей различных медицинских организаций они звонили пожилым людям и настаивали на покупке лекарств. После этого они привозили пенсионерам БАДы. Иногда мошенники также крали деньги из квартиры.

В отношении обвиняемых возбудили 14 уголовных дел, пострадали 14 ветеранов, в возрасте от 81 до 96 лет. Мошенники таким образом "заработали" 2,5 млн рублей.

Вскоре уголовное дело направят в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

В мае в Петербурге осудили продавщицу БАДов, которая обманула пенсионеров почти на 5 млн рублей.

Видео: МВД