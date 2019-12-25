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В Петербурге осудили продавщицу БАДов, которая обманула пенсионеров почти на 5 млн рублей
Сегодня, 15:35
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Alena_Zinovieva

В Петербурге осудили продавщицу БАДов, которая обманула пенсионеров почти на 5 млн рублей

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Мошенница продавала БАДы под видом лекарств, а также медицинские приборы по завышенным ценам.

Суд в Петербурге вынес приговор в отношении Нилуфар Исмаиловой, которая на протяжении трех лет обкрадывала пенсионеров путем обмана. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 гг. обвиняемая вместе с сообщниками продавала пожилым людям БАДы под видом лекарств, а также медицинские приборы по завышенным ценам.

В общей сложности жертвами мошенницы стали 13 пенсионеров. Они отдали женщине почти 5 млн рублей.

Суд признал Исмаилову виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее подозреваемого в "крышевании" борделя полицейского отправили под домашний арест в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег, мошенничество, обман
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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