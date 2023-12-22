В Петербурге задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве

Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги забирал себе.

В Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что житель Пензы вел противоправную деятельность в Петербурге с 2022 года. С помощью программного обеспечения он получал доступ к малоактивным и брошенным интернет-аккаунтам работников сервисов доставок. Для получения заказов по транспортировке товаров фигурант имитировал высокую активность и оставлял положительные отзывы. В результате программный алгоритм присваивал его аккаунтам повышенный рейтинг доверия.

Аферист принимал только те заказы, которые предполагали доставку дорогостоящих покупок с оплатой наличными. Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги забирал себе. Затем отправлял в торговую организацию поддельные чеки о переводе средств на её счет. В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба. Подозреваемый затем менял аккаунт, телефон, сим-карту и продолжал свой криминальный бизнес. Когда служба доставки начала принимать ограничительные меры, он стал подыскивать сообщников. Они за вознаграждение регистрировали на свое имя новые аккаунты курьеров и предоставляли к ним доступ.

При передаче товара покупателю аферист скрывал лицо с помощью медицинских масок, шарфов и головных уборов. Несмотря на эти меры, полицейские задержали его.

В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 17 сим-карт, три мобильных телефона, планшет, роутер, а также денежные средства и товары, взятые для доставки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД