Подозреваемого в "крышевании" борделя полицейского отправили под домашний арест в Петербурге

Размер вознаграждения за его бездействие составил 75 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для подполковника полиции Дмитрия Таранова, которого подозревают в получении взятки за "крышевание" борделя. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, Таранов, являясь врио начальника 5 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району, получил взятку в размере 75 тысяч рублей за свое бездействие. За эти деньги он должен был закрыть глаза на организацию проституции на территории Фрунзенского района.

Полицейского отправили под домашний арест до 17 июля. Ему грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере сорокакратной суммы взятки. Кроме того, Таранова могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

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