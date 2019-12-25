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В Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки
Сегодня, 16:17
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kraratau27

В Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки

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Мужчину задержали за получение взятки в размере - более 900 тыс. рублей.

В Петербурге задержан начальник таможенного поста "Лесной порт" Балтийской таможни за получение взятки. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе  Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. 

Мужчину задержали за получение взятки в размере - более 900 тыс. рублей. Позже выяснилось, что с начала этого года начальник таможенного поста "Лесной порт" периодически получал взятки от коммерческих фирм. За три месяца мужчина получил порядка 2 млн. рублей. 

Во вторник, 23 марта, начальник таможенного поста был задержан, а денежные средства изъяли. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее стало известно, что средняя взятка в Петербурге выросла на 110 тысяч в прошлом году. 

Фото: pixabay 

Теги: взятка, лесной порт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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