В Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки

Мужчину задержали за получение взятки в размере - более 900 тыс. рублей.

В Петербурге задержан начальник таможенного поста "Лесной порт" Балтийской таможни за получение взятки. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчину задержали за получение взятки в размере - более 900 тыс. рублей. Позже выяснилось, что с начала этого года начальник таможенного поста "Лесной порт" периодически получал взятки от коммерческих фирм. За три месяца мужчина получил порядка 2 млн. рублей.

Во вторник, 23 марта, начальник таможенного поста был задержан, а денежные средства изъяли. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что средняя взятка в Петербурге выросла на 110 тысяч в прошлом году.

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