Средняя взятка в Петербурге выросла на 110 тысяч в прошлом году

В Петербурге по итогам 2020 года средняя сумма взятки зафиксировалась на уровне 287 тысяч рублей. За год сумма выросла почти втрое, в 2019 в среднем платили 104 тысячи рублей. Об этом на заседании ЗакСа рассказал врио начальника ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов.
В 2020 году на территории Петербурга было выявлено 488 преступлений коррупционного характера.
При этом Петербург в 2020 году оказался среди регионов с самым низким уровнем коррупции. Антилидером рейтинга стала Москва.
Топ-10 взяточников Петербурга: самые громкие коррупционные скандалы последних лет.
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