Украина оценила возможность нападения России со стороны Белоруссии. Об этом главному редактору издания "Гордон" сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак. Во время интервью у специалиста спросили о том, готов ли Киев к такому развитию событий, что нападение на государственную территорию может произойти не с российской, а с белорусской границы.
Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?
Руслан Хомчак, главком Украины
Эксперт напомнил, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины военные просчитывают все возможные сценарии развития вооруженных конфликтов на территории страны.
Главком ВСУ оценил готовность армии к членству в НАТО.
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