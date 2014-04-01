Руслан Хомчак рассказал о просчете Генштабом всех вариантов военного конфликта на Украине.

Украина оценила возможность нападения России со стороны Белоруссии. Об этом главному редактору издания "Гордон" сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак. Во время интервью у специалиста спросили о том, готов ли Киев к такому развитию событий, что нападение на государственную территорию может произойти не с российской, а с белорусской границы.

Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории? Руслан Хомчак, главком Украины

Эксперт напомнил, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины военные просчитывают все возможные сценарии развития вооруженных конфликтов на территории страны.

Главком ВСУ оценил готовность армии к членству в НАТО.