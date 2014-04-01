Главком ВСУ оценил готовность армии к членству в НАТО

Руслан Хомчак рассказал о намерении Киева соответствовать стандартам военного альянса.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины оценил готовность армии к членству в НАТО. Об этом Руслан Хомчак заявил в беседе с главным редактором издания "Гордон". Алесей Бацман. Специалист полагает, что военные Киева готовы стать членами Североатлантического альянса на 8,5-9 баллов из 10.

Я уверен, что мы будем членами НАТО полноценными… Я думаю, среди военных, что нам дают домашнее задание, по десятибалльной шкале я бы поставил 8,5 - 9 баллов. И это я скромно занижаю. Руслан Хомчак, главком Украины

Эксперт считает, что военные действия показывают на то, что "перемены нужны". При этом в 2014 году депутаты Верховной Рады внесли правки в два национальных закона об отказе внеблокового статуса Украины. В июне 2016 года парламентарии ввели новые изменения, которые касаются вступления в НАТО. Этот вопрос считается одной из целью внешней политики государства.

На Украине оценили вероятность войны с Россией.