Глава ЛНР: Донбасс станет частью России. Об этом Леонид Пасечник сообщил журналистам "РИА Новостей". Чиновник заметил, что это произойдет тогда, когда наступит время. При этом спикер отметил, что в 2014 году народ сделал свой выбор, направленный на интеграцию с Москвой. "Фактически мы уже с ней", считает Пасечник.
Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!
Леонид Пасечник, глава самопровозглашенной Луганской народной республики
В ЛНР заметили, что Россия регулярно оказывает политическую, гуманитарную и экономическую помощь, без которой Донбасс бы не справился. Пасечник считает, что "белые Камазы" стали символом братской помощи от РФ.
В ДНР заявили, что добровольцы из России помогут Донбассу в случае войны.
Фото: Pixabay.com
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