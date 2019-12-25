ЛНР сообщила об обстреле украинскими военными школы и жилых домов

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными школы и жилых домов. Сведения опубликованы в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Инцидент зафиксирован вблизи населенного пункта Золотое.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
пресс-служба СЦКК
Наблюдатели в регионе уточнили, что Вооруженные силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня за 25 марта. По территории самопровозглашенной народной республики было выпущено 34 снаряда из гранатометов. В ЛНР заметили, что факт обстрела со стороны ВСУ будет передан огласке.
В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Фото: Pixabay.com
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