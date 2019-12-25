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ЛНР сообщила об обстреле украинскими военными школы и жилых домов
Сегодня, 11:03
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lesjasap

ЛНР сообщила об обстреле украинскими военными школы и жилых домов

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Сведения о пострадавших уточняются.

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными школы и жилых домов. Сведения опубликованы в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Инцидент зафиксирован вблизи населенного пункта Золотое.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

пресс-служба СЦКК 

Наблюдатели в регионе уточнили, что Вооруженные силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня за 25 марта. По территории самопровозглашенной народной республики было выпущено 34 снаряда из гранатометов. В ЛНР заметили, что факт обстрела со стороны ВСУ будет передан огласке.

В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Фото: Pixabay.com

Теги: всу, донбасс, лнр, обстрел, школа
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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