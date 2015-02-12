На Донбасс ВС Украины перебросили уже 450 танков и 230 РСЗО

СМИ рассказали о продолжении подготовки военной операции на Донбассе силами ВСУ.

На Донбасс Вооруженные силы Украины перебросили уже 450 танков и 230 средств реактивной и ствольной артиллерии. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. Специалисты уточнили, что военные продолжают стягивать в регионе конфликта технику. Они полагают, что операция против ДНР и ЛНР находится в стадии подготовки.

В СМИ уточнили, что за последние несколько суток ВСУ отправили на Донбасс восемь зенитно-ракетных установок, 26 танков и другого вооружения, необходимого для проведения масштабной операции в регионе. Средства были направлены военным при помощи железнодорожного сообщения. По уточненным сведениям сейчас ВСУ представлены в регионе 90 тысячами военнослужащих, 450 танками и 230 РЗСО.

Напомним, что представители Министерства обороны Украины заявили о том, что подготовка военной операции на востоке страны завершена. Военнослужащие ожидают указа со стороны президента Владимира Зеленского.

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