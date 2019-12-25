Секретарь СНБО считает, что Россия ведет психологическую атаку.

Секретарь Совета по национальной безопасности Украины Алексей Данилов назвал заявления о наступлении на Донбасс дезинформацией. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "Украина", транслируемого на YouTube-платформе. Спикер возложил ответственность за распространение неправдоподобных слухов на Москву. Данилов уверен, что Россия ведет психологическую атаку на жителях отдельных неподконтрольных Киеву районов Донбасса. При этом он уточнил, что Киев держит ситуацию на востоке страны под контролем.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что военнослужащие ВСУ обстреляли из гранатометов три населенных пункта на юге самопровозглашенной ДНР. Огню подверглись такие населенные пункты как Новоласп, Ленинское и Коминтерново. Сведения о пострадавших уточняются.

Экс-спикер Верховной Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений".

Фото: YouTube/LIVE НАШ

