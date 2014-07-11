Владимир Литвин прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о проверке законности ратификации документа в парламенте в 2010 году.

Экс-спикер Верховной Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений". Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" сообщил Владимир Литвин. В 2010 году парламентарий голосовал за ратификацию парламентом харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России на территории Крыма. По словам спикера, это была вынужденная необходимость из-за негативной экономической обстановки, поэтому гость программы не считает этот процесс государственной изменой. Он напомнил, что вопрос о подписании документа утвержден в тот год на заседании СНБО.

Абсолютно нет, не считаю. Это была вынужденная необходимость. Владимир Литвин, украинский политик

Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что проверяются обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" о нахождении ЧФ России в акватории Крыма. В отношении депутатов, которые голосовали "за" этот документ могут возбудить уголовное дело.

На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность.

Видео: Youtube/Україна 24