Экс-спикер Верховной Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений". Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" сообщил Владимир Литвин. В 2010 году парламентарий голосовал за ратификацию парламентом харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России на территории Крыма. По словам спикера, это была вынужденная необходимость из-за негативной экономической обстановки, поэтому гость программы не считает этот процесс государственной изменой. Он напомнил, что вопрос о подписании документа утвержден в тот год на заседании СНБО.
Абсолютно нет, не считаю. Это была вынужденная необходимость.
Владимир Литвин, украинский политик
Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что проверяются обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" о нахождении ЧФ России в акватории Крыма. В отношении депутатов, которые голосовали "за" этот документ могут возбудить уголовное дело.
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Видео: Youtube/Україна 24
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