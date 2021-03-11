В ведомстве говорят о возможной государственной измене.

Служба безопасности Украины (СБУ) проверит соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова приводит "РИА Новости".

Данилов отметил, что в службе говорят о возможном расследовании против парламентариев по делу о государственной измене. Речь идет о подписанных в 2010 году Харьковских соглашениях о пребывании Черноморского флота в Крыму. За ратификацию голосовали 236 депутатов, в основном "Партия регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича и коммунисты.

Ранее стало известно, что на Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность.

Видео: YouTube / НАШ