Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу

Киев выдвинул участники ТКГ ультиматум.

Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом журналистам сообщил российский постоянный представитель Борис Грызлов.

Заседание Контактной группы в политической части было сорвано. Борис Грызлов, постпред РФ в Трехсторонней Контактной группе

Эксперт заявил, что в качестве предлога, по которому заседание не состоялось, Украина выдвинула ультимативное условие. Оно касалось исключения общественного представителя Донбасса из обсуждений политических вопросов. По мнению Грызлова, Киев предпринимает попытки отказаться от скоординированного открытия двух КПП на территории самопровозглашенной ЛНР. Из-за этого население вынуждено передвигаться на участке неконтролируемо.

Алексей Данилов назвал заявления о наступлении на Донбасс дезинформацией.

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