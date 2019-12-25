В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Эксперт назвал факторы, влияющие на ухудшение обстановки в регионе конфликта.

В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. Такую информацию журналистам "РИА Новостей" предоставил представитель самопровозглашенной народной республики, специалист рабочей группы по вопросам безопасности Алексей Никоноров. Ранее руководство ДНР уже говорило о накале обстановки. Народная милиция зафиксировала рост количества фактов использования ВСУ артиллерийских систем и минометов.

Практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне у нас происходит обострение, которое служит поводом для очередных "громких" заявлений официального Киева на всех возможных площадках… Приезд европейских или американских политиков – также ждем обострения и провокаций. Алексей Никоноров, представитель ДНР

Напомним, что с апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против ЛНР и ДНР, Эти самопровозглашенные республики объявили о своей независимости от Украины после государственного переворота в стране. В ООН зафиксировали, что жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

WarGonzo: Киев готовит переброску к Донецку 4 тысячи военных.

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