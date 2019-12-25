Эксперт полагает, что ВСУ будут реализоваться блицкриг в три этапа.

Военный аналитик Константин Сивков рассказал о планах Украины провести блицкриг на Донбассе. Соответствующей информацией специалист поделился с журналистами местного издания "Украина.ру". Эксперт уверен, что Киев хочет совершить быструю атаку на ДНР и ЛНР, чтобы Москва не успела среагировать на эту агрессию.

По словам Сивкова, блицкриг может проводиться в три этапа. На первом представители ВСУ предпримет попытку ликвидировать командиров стороны противника, а также штабы командования.

Исходя из того, что соотношение сил не такое уж превосходящее, примерно 1 к 1,5-2, будут наноситься на узких направлениях, вдоль дорог, с обеспечением массированными артиллерийскими и ракетными ударами с целью прорыва долговременной и хорошо оснащенной в фортификационном отношении системы обороны республик. Константин Сивков, военный эксперт

Следующим пунктом нападения станет внедрение мобильных групп военнослужащих, которые займутся отражения атак со стороны самопровозглашенных народных республик. При этом Сивков считает, что близко к государственной границе с РФ силовики не подойдут. Затем силы Киева нанесут удары с использованием артиллерии и ракетных систем вдоль дорог, чтобы прорвать оборону.

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