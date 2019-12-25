Семен Пегов рассказал, что ВСУ усилились в районе пункта Кураховка.

WarGonzo: Киев готовит переброску к Донецку 4 тысячи военных. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Семена Пегова. Специалист уточнил, что в регионе увеличилось количество подконтрольных Украине военнослужащих. По словам автора поста, вооруженные силы замечены вблизи населенного пункта Кураховка.

Пегов заявил, что о прибытии четырех тысяч солдат ВСУ знают офицеры, отвечающие за размещение и снабжение гарнизона.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация, о том, что в Мариуполь прибыла новая группа военных советников Североатлантического альянса. В последние недели источники говорили об обострении обстановки около ДНР и ЛНР. Однако официальные власти Киева заявили, что не планируют переходить в наступление на Донбассе.

Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя под Донецком.

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