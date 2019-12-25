WarGonzo рассказал, что истребители РФ постоянно находятся в небе над Арменией.

Российская база вблизи Еревана заработала в "сирийском" режиме. Об этом рассказал автор Telegram-канал WarGonzo. В СМИ уточнили, что речь идет о аэродроме совместного базирования Армении и России. По данным Минобороны РФ, на объекте истребители ВКС несут боевое дежурство в круглосуточном режиме.

Известно, что в воздушном пространстве Армении регулярно находится минимум один боевой российский самолет. График присутствия в небе истребителей не разглашается. В WarGonzo напомнили, что такой же метод используется военными на базе Хмеймим в Сирии. Это позволяет обеспечивать безопасность мирного населения, а также передвижение миротворческих сил и колонн с техникой.

СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе.

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