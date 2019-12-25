Россия отправила в Карабах проверенные в Сирии беспилотники

В регионе установлены российские РЭБ "Леер-3".

Россия отправила в Нагорный Карабах проверенные в Сирии беспилотники. Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ. По данным СМИ, в регионе также находятся радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

РЭБ будет использоваться миротворцами не для установки радиопомех, а во время выполнения гуманитарных операций, чтобы военные могли отправлять на мобильные устройства текстовые, аудио и видеосообщения. По данным Минобороны, "Леер-3" успешно протестированы в Сирии.

Российский комплекс РЭБ может по 10-12 часов имитировать сотовую вышку. Он включает в себя три БПЛА "Орлан-10", а также пункт управления на грузовике КамАЗ-5350.

Неизвестная РЭБ сожгла систему американского вертолета Apache.

Фото: Минобороны России