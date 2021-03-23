Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя под Донецком

Погибшим оказался местный пенсионер.

Снайпер Вооруженных сил Украины застрелил мирного жителя под Донецком. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в собственном Telegram-канале. В сообщении чиновника говорится о том, что на территории ДНР киевский стрелок около 17:30 часов вечера 22 марта убил пенсионера 1950-го года рождения. Трагедия зафиксирована в в Александровке по улице Челюскинцев.

В Минобороны Украины информацию официально на данный момент не прокомментировали. В ведомстве уточнили, что в ДНР на последние сутки пять раз нарушался режим прекращения огня. Они заявили, что велся огонь по позициям ВСУ из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов около Песков, Богдановски и Тарамчуке.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. пресс-служба ВСУ

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Видео: Youtube/Сладков плюс