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На Украине возбудили уголовное дело после протеста у офиса Зеленского

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Задержан один из самых активных протестующих.

На Украине возбудили уголовное дело после протеста у офиса президента Владимира Зеленского. Митингующие закидывали петардами офис главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье ч. 4 ст. 296.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

цитата из пресс-релиза Национальной полиции

Известно, что задержан один из самых активных протестующих. До этого он привлекался за незаконное обращение с оружием.

Ранее комбриг ВСУ Брыжинский указал на последствия наступления в Донбассе.

Видео: Youtube/ПреЗеДентТв

 

Теги: полиция, протесты на украине, украина
Категории: События на Украине, Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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