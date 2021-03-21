На Украине возбудили уголовное дело после протеста у офиса Зеленского

На Украине возбудили уголовное дело после протеста у офиса президента Владимира Зеленского. Митингующие закидывали петардами офис главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье ч. 4 ст. 296.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
цитата из пресс-релиза Национальной полиции
Известно, что задержан один из самых активных протестующих. До этого он привлекался за незаконное обращение с оружием.
Ранее комбриг ВСУ Брыжинский указал на последствия наступления в Донбассе.
Видео: Youtube/ПреЗеДентТв
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