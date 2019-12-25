Комбриг ВСУ Брыжинский указал на последствия наступления в Донбассе

Эксперты рассказали о негативных последствиях наступления Киева на ДНР и ЛНР для Украины.

Командир 93-й отдельной мехбригады ВСУ Дмитрий Брыжинский указал на последствия наступления на Донбассе. Специалист рассказал местным СМИ о том, что может ждать силы Киева в случае стремительного наступления на востоке страны. Портал ianed.ru заявил со слов специалиста, что неосмотрительные действия со стороны украинских военнослужащих могут привести к серьезным потерям.

Брыжинский считает, что ВСУ с легкостью могут продвинутся вглубь региона хоть на три километра, но потом у военных возникнут проблемы с ранеными и убитыми, а также подвозом к месту вооруженных действий боеприпасов и продовольствия.

Военные рассуждают своими категориями. Армия существует для того, чтобы воевать. Но в целом комбриг ставит вопрос правильно – что это даст? Закончится все только большой кровью с обеих сторон. Олег Лукьянов, военный эксперт

На Украине заметили, что в случае атаки на Донбассе не избежать жертв как с одной, так и с другой стороны среди мирного населения. Лукьянов прокомментировал, что эти потери не интересны США, которые останутся в выигрыше, если Киев решится на нападение.

На Донбасс ВС Украины перебросили уже 450 танков и 230 РСЗО.

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