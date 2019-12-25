В ДНР заявили, что добровольцы из России помогут Донбассу в случае войны

Ситуация на Донбассе стремительно ухудшилась за последние два месяца.

Союз добровольцев Донбасса (СДД) готовятся к обострению военного конфликта на Юго-Востоке Украины, сообщило агентство "URA.RU" со ссылкой на экс-премьера ДНР Александра Бородая.

Ранее в ДНР сообщали об ухудшении ситуации в Донбассе за последние два месяца. Также стало известно о стягивании войск Украины к позициям ополчения. Бородай подчеркнул, что в случае атаки украинских войск, добровольцы из России готовы отправиться на юго-восток страны для ведения широкомасштабных боевых действий.

В случае серьезного конфликта на Донбассе, в случае наступления ВСУ обязательно придут русские добровольцы. Мы к этому готовимся. Александ Бородай для "URA.RU"

По мнению Бородая, Украина может перестать существовать как государство при прямом вступлении России в конфликт на Донбассе

Ранее было опубликовано видео уничтожения позиций ДНР украинскими военными ВСУ.

Фото: Pixabay.com