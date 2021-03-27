Украина атаковала позиции батальона "Восток".

Опубликовано видео уничтожения позиций ДНР украинскими военными ВСУ. Ролик размещен в Telegram-канале "обозреватель" 25 марта. По информации журналистов, киевские силовики атаковали объекты самопровозглашенной Донецкой народной республики. Речь идет о позициях батальона "Восток", который обстреливал украинских военнослужащих.

В ВСУ подчеркнули, что ликвидация ополченцев произошла в рамках ответного огня. Для этого военные использовали 75-миллиметровые виды оружия, не запрещенные минскими соглашениями.

Ранее стало известно о нападении ВСУ на школу в поселке Золотое-5, который располагается на прифронтовой зоне Донбасса.

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле на Донбассе.

Фото и видео: Telegram/Obozrevatel.ua

