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Опубликовано видео уничтожения позиций ДНР украинскими военными ВСУ

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Украина атаковала позиции батальона "Восток".

Опубликовано видео уничтожения позиций ДНР украинскими военными ВСУ. Ролик размещен в Telegram-канале "обозреватель" 25 марта. По информации журналистов, киевские силовики атаковали объекты самопровозглашенной Донецкой народной республики. Речь идет о позициях батальона "Восток", который обстреливал украинских военнослужащих. 

В ВСУ подчеркнули, что ликвидация ополченцев произошла в рамках ответного огня. Для этого военные использовали 75-миллиметровые виды оружия, не запрещенные минскими соглашениями.

Ранее стало известно о нападении ВСУ на школу в поселке Золотое-5, который располагается на прифронтовой зоне Донбасса. 

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле на Донбассе.

Фото и видео: Telegram/Obozrevatel.ua
 

Теги: всу, днр, донбасс
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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