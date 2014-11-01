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Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле на Донбассе
Сегодня, 8:21
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lesjasap

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле на Донбассе

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Происшествие зафиксировано около поселка Шумы.

Украинские силовики заявили о четырех погибших при обстреле на Донбассе, еще двое получили ранения. Инцидент зафиксирован в районе населенного пункта Шумы. Ранее в первой половине для Минобороны заявило об отсутствии обстрелов позиций военнослужащих Киева на территории региона. 

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава объединенных сил погибли, двое получили ранения.

пресс-служба ООС

В штабе Операции объединенных сил объяснили, что 26 марта народные ополченцы из самопровозглашенных республик атаковали позиции ВСУ при помощи запрещенного минскими соглашениями оружия. По данным силовиков, противник использовал минометы калибра 82-мм, а также крупнокалиберные пулеметы и станковые автоматические гранатометы.

Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину.

Фото: Pixabay.com

Теги: всу, донбасс, обстрел, шумы
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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