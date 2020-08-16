Первый президент Украины призвал к новым антироссийским санкциям.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину. Об этом политик сообщил журналистам телеканала "Украина". Специалист подчеркнул, что Москва может выдвинуть соседнему государству территориальные претензии.

Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Также спикер возложил на Россию ответственность за те обстрелы, которые фиксируются в районе населенного пункта Шумы на Донбассе. Кравчук уверен, что мировое сообщество и дипломатия должны давить на Москву по этому вопросу, вплоть до введения новых ограничений. Политик полагает, что только таким методом можно остановить российскую агрессию.

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Видео: YT / Shuster online