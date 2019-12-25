На основе результатов данного референдума прошёл Ново-Огаревский процесс по формированию нового союзного договора.

Михаил Горбачев счел распад СССР нарушением воли народа. Он рассуждал о референдуме о сохранении СССР, который прошёл 30 лет назад. По мнению Горбачёва, он был справедливым и необходимым, а результаты поразительными.

Об этом со ссылкой на первого президента СССР пишет "Интерфакс".

Подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза. Михаил Горбачёв, первый президент СССР

Он отметил, что на основе результатов данного референдума прошёл Ново-Огаревский процесс по формированию нового союзного договора — но его сорвал путч ГКЧП.

Ранее Кравчук рассказал об обсуждении с Горбачевым сохранения СССР в качестве конфедерации.

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