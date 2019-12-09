Кравчук рассказал об обсуждении с Горбачевым сохранения СССР в качестве конфедерации

Горбачёв отказался от идеи, так как считал, что в стране должен быть один президент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об обсуждении с президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом РФ Борисом Ельциным сохранения Советского союза в качестве конфедерации. Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, разговор состоялся накануне подписания Беловежских соглашений. Кравчук рассказал, что с инициативой к нему обратился Ельцин, после чего они вдвоём обсудили её с Михаилом Горбачёвым. Единственный президент СССР попросил привести пример Конфедерации.

Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Леонид Кравчук, первый президент Украины

По его словам, Горбачёв отказался от идеи, так как считал, что в стране должен быть один президент. Кравчук заметил, что данная позиция говорила о нежелании Горбачёва что-то менять, если он не оставался у власти.

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