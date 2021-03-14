Кравчук не исключил развёртывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук не исключил развёртывания широкомасштабного конфликта в непризнанных республиках ЛНР и ДНР.
По его мнению, к переговорам по ситуации в Донбассе следует привлекать США, так как конфликт на юго-востоке Украины имеет не национальный и не европейский характер.
Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта.
Леонид Кравчук, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе
Он рассказал, что власти Украины ведут консультации по привлечению США к переговорному процессу — однако, не в публичной плоскости.
Ранее глава ДНР объяснил отказ от объединения с ЛНР.
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