Кравчук не исключил развёртывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

Власти Украины ведут консультации по привлечению США к переговорному процессу.

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук не исключил развёртывания широкомасштабного конфликта в непризнанных республиках ЛНР и ДНР.

По его мнению, к переговорам по ситуации в Донбассе следует привлекать США, так как конфликт на юго-востоке Украины имеет не национальный и не европейский характер.

Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта. Леонид Кравчук, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе

Он рассказал, что власти Украины ведут консультации по привлечению США к переговорному процессу — однако, не в публичной плоскости.

Ранее глава ДНР объяснил отказ от объединения с ЛНР.