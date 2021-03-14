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Кравчук не исключил развёртывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

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Власти Украины ведут консультации по привлечению США к переговорному процессу.

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук не исключил развёртывания широкомасштабного конфликта в непризнанных республиках ЛНР и ДНР.

По его мнению, к переговорам по ситуации в Донбассе следует привлекать США, так как конфликт на юго-востоке Украины имеет не национальный и не европейский характер.

Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта.

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе

Он рассказал, что власти Украины ведут консультации по привлечению США к переговорному процессу — однако, не в публичной плоскости.

Ранее глава ДНР объяснил отказ от объединения с ЛНР.

Теги: днр, донбасс, кравчук, лнр
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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