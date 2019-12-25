Глава ДНР объяснил отказ от объединения с ЛНР

Этот шаг противоречил бы соблюдение Минских соглашений.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, почему ДНР не может объединиться с ЛНР. Об этом он заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Пушилина, существует необходимость переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Он считает, что это единственная международная площадка, где ДНР представлены.

На Минской площадке мы не слышны. Это наш голос. Денис Пушилин, глава ДНР

Лидер республики утверждает, что несмотря на агрессивные действия, Украина не выйдет из Минских соглашений. Дело в том, что украинские власти используют договор как средство политического давления на Россию.

Напомним, что член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что в Киеве не считают жителей Донбасса за людей. По его словам, киевляне придумывают законы, по которым будут репрессировать жителей Донбасса, если регион не вернется под контроль украинских властей.

Ранее мы сообщили, что Кравчук обозначил сроки встречи лидеров стран в "нормандском формате".

Фото: pixabay