Накануне президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что саммит не состоится, но он готов встретиться с лидерами Германии, Франции и России отдельно.

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обозначил сроки встречи лидеров стран в "нормандском формате".

По словам Кравчука, украинская сторона придерживается мыслей по поводу того, что якобы с Россией не о чем разговаривать. Он не поддерживает эту точку зрения. Глава украинской делегации подчеркнул, что здесь речь идет о таких вопросах, как война, жизнь или мир. При этом, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете стран, необходимо встречаться и договариваться. Кравчук поддержал решимость Зеленского.

Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминал, что в графике российского лидерами саммит не запланирован.

Ранее мы сообщили, что ЕК подтвердила возможность непропорционального распределения вакцин в ЕС.

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