ЕК подтвердила возможность непропорционального распределения вакцин в ЕС

Стефан Де Кеерсмакер прокомментировал заявление Себастьяна Курца о "тайных сделках" правительств и фармкомпаний.

Еврокомиссия подтвердила возможность непропорционального распределения вакцин в ЕС. Об этом на брифинге журналистам рассказал представитель ЕК в Брюсселе Стефан Де Кеерсмакер. Дипломата попросили прокомментировать обвинения канцлера Австрии о тайных сделках между национальными правительствами и фармацевтическими компаниями. Специалист подтвердил, что поставки по общеевропейским контрактам не всегда строго пропорциональны населению стран.

Кеерсмакер напомнил, что все решения относительно объемов поставок принимаются представителями Управляющего совета при ЕС по вопросам вакцинации. В нем представлены все государства союза.

Управляющий совет - это ключевой орган, где принимаются решения по реализации контрактов. По каждой вакцине там решаются два ключевых вопроса - будет ли каждая из стран ЕС использовать свои дозы, в соответствии с контрактами с компаниями, и если кто-то отказывается - как мы будем перераспределять дозы вакцины. Стефан Де Кеерсмакер, представитель ЕК

Эксперт призвал к тому, чтобы вакцина распределялась пропорционально населению каждой страны ЕС. Однако в отдельных случаях государства могут принимать другие решения по заказу меньшего количества доз препарата (исходя из своей квоты).

Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca.

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