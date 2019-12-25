ВЦИОМ: доля россиян, негативно оценивающих деятельность Горбачева, снизилась

Девять процентов респондентов заявили, что из позитивных последствий руководства Горбачёва можно назвать гласность и свободу слова.

ВЦИОМ: доля россиян, негативно оценивающих деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева, снизилась. Более половины респондентов (51%) посчитали, что политик действовал во благо страны, хотя его деятельность приносила больше вреда, чем пользы.

Доля тех, кто относится к Горбачёву негативно, за последние пять лет снизилась на 10% и составила 37%. Так, например, 32% опрошенных посчитали, что пользы и вреда от деятельности Горбачёва было поровну.

Он действовал, скорее, в интересах небольшой группы лиц (46%, минус 5 п. п. с 2019 г.). цитата из отчёта об опросе ВЦИОМа

Девять процентов респондентов заявили, что из позитивных последствий руководства Горбачёва можно назвать гласность и свободу слова. Перестройку вспоминают 4%, улучшение международных отношений — 3%.

Опрос показал, что 13% считают, что Горбачёв работал в интересах большинства, 7% - что в интересах всего общества.

Ранее Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Горбачева в объединение страны.

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