Военные непризнанной республики вынуждены готовятся к ответным действиям.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе. По его словам, все признаки указывают на то, что украинская сторона готова возобновить военные действия.

Заявление Пушилин сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Он рассказал о информации от разведки ДНР — якобы на линии соприкосновения работают иностранные советники и инструкторы, которые готовят группы для диверсий.

Это очередной признак, что они готовятся к войне. Денис Пушилин, глава ДНР

Он заявил, что военные непризнанной республики вынуждены готовятся к ответным действиям.

Ранее Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу.