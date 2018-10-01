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Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе
Сегодня, 10:25
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matveyvn

Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе

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Военные непризнанной республики вынуждены готовятся к ответным действиям.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе. По его словам, все признаки указывают на то, что украинская сторона готова возобновить военные действия.

Заявление Пушилин сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Он рассказал о информации от разведки ДНР — якобы на линии соприкосновения работают иностранные советники и инструкторы, которые готовят группы для диверсий.

Это очередной признак, что они готовятся к войне.

Денис Пушилин, глава ДНР

Он заявил, что военные непризнанной республики вынуждены готовятся к ответным действиям.

Ранее Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу.

Теги: донбасс, пушилин, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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