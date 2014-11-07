По словам Кравчука, Россия должна признать себя стороной конфликта в Донбассе.

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук считает, что пока Кремль говорит о наблюдении за ситуацией со стороны. Однако, российские власти ищут различные причины, чтобы блокировать переговоры. По мнению политика, ситуация находится в тупике. Единственный выход – это "радикальные шаги".

Вот мы сейчас, делегация наша, думаем над тем, какие возможно внести предложения. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Он напомнил, что Россия "не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня". Украина намерена искать другие договоренности. Власти хотят признать, что ситуация находится в тупике и должна быть изменена на основе новых подходов и документов.

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