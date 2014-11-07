В ЕС разрешили странам самостоятельно закупать "Спутник V"

По словам Мамера, есть два аспекта, которые необходимо разделять.

Члены Евросоюза получили возможность самостоятельно закупать российскую вакцину "Спутник V". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера.

Речь идет о портфеле вакцин, которые приобретаются странами сообща. Кроме того, государства ЕС не должны вести параллельно переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Однако, по мнению Мамера, они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцину у других поставщиков.

Председатель ЕК добавил, что процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). При этом, есть экстренные случаи. Это значит, что страны могут приобретать вакцину без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. В завершении Мамер уточнил, что стратегия ЕК – гарантировать доступ государствам ЕС к вакцинам, чтобы привлечь всех граждан объединения.

Ранее мы сообщили, что МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ.

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