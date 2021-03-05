МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ

По словам дипломата, Лондон не сможет уйти от ответов на вопросы Москвы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Лондон прокомментировать Москве вмешательство в работу информационных изданий. Об этом Захарова заявила в эфире "Россия 24".

Захарова отметила, что британские коллеги исповедуют тактику замалчивания и торможения передачи ответа. Однако, избежать диалога с Москвой им не удастся.

И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется. Мария Захарова, официальный представитель МИД

В феврале Захарова рассказала об утечке документов МИД Великобритании. Лондон через посредников поддерживает и вручную управляет работой различных СМИ. Кроме того, есть сеть агентов, которые влияют на Рунет. По мнению дипломата, "на тайные информационные кампании" были выброшены миллионы фунтов. Захарова подчеркнула, что в фокусе работы Лондона оказались "Медуза" и "Медиазона".

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Видео: YouTube / Россия 24