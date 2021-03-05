Украина обратилась к США с просьбой ввести санкции против России

По словам Свириденко, санкции должны включать меры против "Северного потока -2". Киев хочет, чтобы строительство российского газопровода было приостановлено.

Власти Украины призвали администрацию Белого дома ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России. Об этом на видеоконференции американского аналитического центра "Атлантический совет" заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко.

Замглавы офиса президента Украины подчеркнула, что для Киева это "критически важно". Она добавила, что Вашингтон и Украина должны совместно защищать демократию, свободу и выступать против авторитарного режима. Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по Донбассу. Свириденко уточнила, что Украина хочет наращивать военное сотрудничество с США для противостояния киберугрозам, информационным атакам и пропаганде.

Ранее мы сообщили, что МТС включала в Москве первую в стране пилотную сеть 5G.

Видео: YouTube / AtlanticCouncil