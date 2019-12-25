ДНР: силовики обстреляли из гранатометов Горловку

Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили о том, что украинские силовики обстреляли из гранатометов село Горловка. Информация появилась в местном агентстве новостей региона со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
В 07:40 вооруженные силы Украины открыли огонь в направлении поселка шахты 6/7 в Горловке. Было выпущено две гранаты из ручного подствольного гранатомета
заявление ДНР
Чиновники уточнили, что обстрел велся со стороны позиций украинской армии в районе населенного пункта Шумы.
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Фото: Pixabay.com
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