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ДНР: силовики обстреляли из гранатометов Горловку
Сегодня, 10:11
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lesjasap

ДНР: силовики обстреляли из гранатометов Горловку

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Режим прекращения огня был нарушен утром 29 сентября.

Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили о том, что украинские силовики обстреляли из гранатометов село Горловка. Информация появилась в местном агентстве новостей региона со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В 07:40 вооруженные силы Украины открыли огонь в направлении поселка шахты 6/7 в Горловке. Было выпущено две гранаты из ручного подствольного гранатомета

заявление ДНР

Чиновники уточнили, что обстрел велся со стороны позиций украинской армии в районе населенного пункта Шумы.

Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе.

Фото: Pixabay.com

Теги: горловка, гранатомет, днр, донбасс, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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